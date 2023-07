Portanova alla Reggiana, commenti infuocati e tifosi divisi. Collini: "Ma cosa vi è venuto in mente”

Reggio Emilia, 19 luglio 2023 - “AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova”. Era un tranquillo (relativamente, la notizia era nell’aria) martedì sera quando la Reggiana ha sganciato la bomba: il calciatore condannato in primo grado a 6 anni per stupro di gruppo fa parte della rosa granata. Sui social si è scatenato l’inferno e all’annuncio Facebook sono seguiti centinaia di commenti in meno di un giorno. Da una parte e dall’altra di monitor e tastiere i toni non ci hanno messo molto a degenerare.

Da sinistra: Manolo Portanova e Max Collini

Max Collini su Instagram non esita a schierarsi: “6 anni in primo grado, referto medico della vittima allucinante per gravità e lui parla di rapporto consensuale. Ma cosa vi è venuto in mente? Non siete normali.”. La risposta immediata di Davide è truce: “È un centrocampista da serie A. Di cosa fa fuori dal campo non me ne frega niente”. Al che l’ex cantante degli Offlaga Disco Pax provoca: “Ne riparliamo quando uscirà con tua figlia o tua sorella allora, poi vediamo se non ti interessa cosa fa fuori dal campo”. Contattato personalmente, Collini ha spiegato: “Mi sembra strano che una società così importante e strutturata valuti più l'aspetto sportivo, più conveniente in questo momento, che quello etico e valoriale, che suggerirebbe prudenza”.

Favorevoli all’acquisto si sono schierati molti tifosi, con retoriche e ragionamenti ricorrenti. Il più frequente è quello ‘garantista’, che come Alessandro sostiene: “Contento che non faccia la fine di Greenwood o Mendy. Fino al terzo grado di giudizio ha tutti i diritti”. I calciatori citati hanno due storie diverse: contro il primo il pubblico ministero inglese ha ritirato le accuse, il secondo invece è stato processato ed assolto.

C’è anche chi esulta vedendo nella scelta della Reggiana un gesto coraggioso, una rivincita. Un altro Alessandro per esempio: “Contro il politicamente corretto, contro i finti avvocati tastieristi, contro il Comune. Forza regia ancor di più”. Tommaso si spinge pure oltre: “Godo – scrive - alla faccia dei moralisti. Restituite pure l’abbonamento che stiamo più larghi”. Marika obietta: “Ma moralisti ora sono quelli che sono contro gli stupri di gruppo? Pensa te”. Giovanna è indignata: “Mi raccomando poi in piazza l'8 marzo panchine rosse e scarpe rosse. Vergogna dell'Italia”. A chi vuole disdire l’abbonamento i tifosi più fedeli rispondono prontamente: “Meglio, staremo più larghi”.

Molti sono delusi e c’è anche chi, come Giuliano, la tessera invece la conserverà “per ricordarmi quanto ho amato la Reggiana e quanto mi ha deluso”. Nemmeno tra le donne vi è una lettura univoca. Stefania ha “proprio piacere, perché la società non ha ascoltato nessuno, soprattutto gente che dovrebbe tacere”, mentre Lorella chiede una spiegazione: “Nel ribadire la mia contrarietà e massima delusione, auspicherei oltre questo stringato post, possa seguire a breve conferenza stampa o comunicato che chiarisca i dettagli. Soprattutto il perché portarlo a Reggio. Credo che almeno questo sia dovuto”. Giovanni fa un commento molto approfondito: “Si leggono svariati commenti da parte di utenti che evidentemente non comprendono la differenza tra essere ‘indagato’ e ‘condannato’ […] Risulta allora molto difficile comprendere la scelta di ingaggiare il giocatore, soprattutto da parte di una dirigenza seria, rispettata e attivamente impegnata nel sociale. Non si comprende – continua – poi come l’acquisto possa portare benefici economici e stabilizzare o accrescere il brand Reggiana; anzi, possibili investitori e sponsor non possono che essere scoraggiati dalla sua presenza in rosa e sicuramente un condannato per stupro non può essere un volto spendibile in ottica di immagine”.

La conseguenza peggiore è però forse l’ultima che nota: “Si tratta di una scelta controproducente per gli esiti che ha sortito presso i fans: tifoseria spaccata, fratture interne e rischio inevitabile di allontanare alcuni, se non molti, dai colori granata.” La vera sconfitta è forse questa: la vicenda legale di Manolo Portanova è diventata una battaglia più grande del ragazzo stesso, sicuramente non rasserenato da tutta questa polemica, e di tutta la Reggiana Calcio. Lo testimonia un commento di Daniele che è una provocazione solo in parte: “Quando esce la maglia di Portanova? Compro la prima, la seconda, la terza e lo faccio scrivere anche su quella da allenamento”.