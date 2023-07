Portanova arriva nel ritiro della Reggiana a Cavola: ecco come è stato accolto

Reggio Emilia, 19 luglio 2023 – Manolo Portanova, l’uomo più atteso e più discusso del momento a Reggio Emilia, arriva al campo sportivo di Cavola di Toano e si siede assieme al veterano Alessio Luciani e si siede a bordo campo. Le Teste Quadre (video) srotolano immediatamente uno striscione con un riferimento chiarissimo: ‘Nella vita come allo stadio…Fino al terzo grado nessuno è condannato’.

Lo striscione pro-Portanova apparso a Cavola

Avviciniamo il centrocampista per cercare chiedergli un paio di impressioni iniziali, ma in maniera educata ci dice che al momento preferisce evitare. A fargli da Cicerone è soprattutto Luciani, con cui parla diversi minuti. Il fisico è statuario, l’aria molto concentrata anche se è ancora presto per un’amichevole, per lui che non gioca una partita vera da dicembre, pochi giorni prima della condanna in primo grado a sei anni per stupro di gruppo.

La Reggiana intanto lo ha fatto arrivare con il nullaosta del Genoa, ma il tesseramento a questo punto sembra solo una formalità.