Portanova, verdetto il 13. Rischia lo stop dell’attività. Gli avvocati si oppongono

Per il calciatore della ReggianaManolo Portanova, 23 anni, il 13 marzo potrebbe essere un giorno molto importante per il futuro della sua carriera. Si svolgerà infatti l’udienza davanti alla Corte d’appello federale, a cui lo aveva rinviato il 19 gennaio scorso il collegio di garanzia del Coni, che dovrà prendere una decisione sulla proposta di radiazione o, in subordine, di cinque anni di squalifica per il giocatore che milita in serie B. Come noto Portanova il 6 dicembre 2022 era stato condannato con rito abbreviato, in primo grado, a sei anni per il presunto stupro di gruppo nei confronti di una studentessa senese.

"Per asserire che il mio assistito ha violato il principio di lealtà sportiva e di rettitudine, fermo restando che ad oggi l’assetto normativo e regolatorio di riferimento non consente al giudice federale di occuparsi di questioni che riguardano la vita privata dei tesserati, l’eventuale abuso deve essere commesso, ma io sostengo che questo sia rimesso per legge al giudice penale. Il fatto storico non è accertato, come si fa ad operare un giudizio di disvalore su un fatto non ancora accertato?", osserva l’avvocato Silvia Tortorella che segue il calciatore in ambito sportivo. Ossia, finché non c’è un’eventuale condanna in via definitiva, dopo tre gradi di giudizio. "Siamo davanti ad una prima volta – aggiunge il legale –, mai visto nulla del genere nella mia epserienza professionale. Precedenti? Sì, il collegio di garanzia nel 2020 ha statuito proprio il principio di diritto opposto". L’avvocato Tortorella depositerà entro l’8 marzo la memoria di costituzione ed il 13 mattina ci sarà l’udienza davanti alla Corte d’appello federale. Se non accogliesse le ragioni della difesa Portanova rischia la sanzione. E la pronuncia sarebbe immediatamente esecutiva. Il calciatore rischia, insomma, in caso di sospensione di dover cessare l’attività sportiva di punto in bianco. "Naturalmente c’è la possibilità di impugnazione al giudice amministrativo (al Tar, ndr) rispetto alla sentenza emessa", aggiunge il legale. Però, in caso di sanzione, portebbe restare in stand by. Per quanto non si sa, dipenderà anche dall’eventuale richiesta cautelare davanti al giudice amministrativo della sospensione della sanzione. E se il processo di appello dovesse interpretare in modo diverso quanto avvenuto a Siena e venisse assolto? "Non si può anticipare infatti una sanzione prima dei tre gradi di giudizio", ribatte.

La.Valde.