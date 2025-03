Portato in carcere Cesare Muto

Accusato di intestazione fittizia di quote societarie con l’aggravante mafiosa, reati risalenti al settembre 2006 e al dicembre 2013, un calabrese di 45 anni, Cesare Muto, che figura tra gli imputati nel 2019 nell’ambito dell’inchiesta ’Grimilde’, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione, con sentenza emessa un anno fa dalla corte d’Appello di Bologna e definita lo scorso febbraio. L’ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Corte di Appello di Bologna, il 26 febbraio ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione a carico del 45enne, residente a Gualtieri. Il provvedimento è stato eseguito ieri da carabinieri del paese, i quali hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione per eseguire il provvedimento, accompagnandolo in carcere per espiare la pena detentiva.