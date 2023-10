Porte aperte a Rolo: scopri la nuova sede dell'Associazione Contea

Porte aperte, domani e domenica, alla nuova sede dell’associazione Contea, in piazza Toti a Rolo. In programma giochi da tavolo, di ruolo, rinfresco per tutti proposti dall’associazione attiva da 15 anni per festeggiare l’apertura dei nuovi locali. Domani alle 11,30 intervento del sindaco Luca Nasi, alle 13 pranzo, nel pomeriggio attività ludiche. Domenica dalle 14 giochi vari fino alle 18.