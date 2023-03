Porte aperte ai teenagers

Un pomeriggio dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. E’ l’idea del Fuori Orario di Taneto di Gattatico, che da domani apre le porte ai teenager, la domenica dalle 15 alle 20. Così i giovanissimi avranno un luogo dedicato in cui potersi trovare - in orari accettabili,anche per le famiglie - insieme agli amici e con i ritmi Trap, Hits Pop e Dance. Domani pomeriggio, per confezionare un dj set da "Febbre del sabato sera", ci sarà la coppia di dj Mark Bee & Riccardo Savi, impegnata alla consolle dalle prime ore del pomeriggio festivo dell’evento chiamato "Ballami di te", che viene proposto dai gestori del Fuori Orario, destinato soprattutto alla fascia d’età 14-18.