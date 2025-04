Porte aperte al liceo Rinaldo Corso

Un "porte aperte" al liceo Corso di Correggio, domani sera, con attività alla presenza del pubblico. Attenzione puntata all’arte della scultrice correggese Carmela Adani, con un programma condotto con il locale Museo Civico, a 60 anni dalla scomparsa della valente artista. "Con la Gipsoteca – spiegano dalla scuola – andiamo a presentare le diverse opere d’arte della scultrice presenti nel liceo, nel corridoio principale, mentre la mostra 'Tracce nel tempo' diventa ideale proseguimento di un dialogo artistico a distanza tra l’artista e gli studenti che giocano su questo rapporto e propongono i loro elaborati. Entrambe le attività sono organizzate e seguite dai docenti Fabio Adani ed Elisa Ruscelli, insegnanti di disegno e Storia dell’arte".

E poi ci sono "I luoghi della fisica", un progetto curato dal prof. Riccardo Cardi, con gli studenti che provano a mettere in relazione la Fisica con il vivere quotidiano, dimostrando che "la scienza è tutta intorno a noi". Si vuole presentare la Fisica come qualcosa di vicino al nostro essere di tutti i giorni. Non mancano le esibizioni canore con il Coro scolastico, fino alla musica eseguita con flauto e dal Comitato Musicale.