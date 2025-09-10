Porte aperte alle Corte Ospitale

La Corte Ospitale apre le porte delle sue sale e accoglie il pubblico per l’esito della ricerca artistica di Bloom. Si tratta di un percorso di incontro e immaginazione tra artisti e cittadini, ideato da La Corte Ospitale, con il sostegno del Ministero della cultura e della Regione. Questa terza edizione è stata diretta da Marco D’Agostin che ha guidato 14 giovani artisti e artiste della danza, del teatro e performance in un’indagine che si colloca formalmente nell’intersezione tra il linguaggio coreografico e quello teatrale proponendo un allenamento collettivo alla memoria come ‘funzione performativa’.

Bloom 2025 ha intrecciato il lavoro del gruppo artistico con quello di un gruppo di cittadini: insieme hanno immaginato il passato e il futuro dell’umano attraverso gesti semplici, parole condivise e momenti di relazione. ‘Thank you for your love’ è la tappa conclusiva di questo percorso incominciato in giugno. L’evento si svolgerà sabato 13 settembre in Corte Ospitale, in via Fontana a Rubiera, dalle 15 alle 22. L’ingresso sarà libero durante tutta la giornata con la possibilità di entrare e uscire più volte. Ogni persona all’arrivo riceverà una lettera contenente informazioni speciali sull’andamento del pomeriggio e sulle attività previste.

"Le sale e il chiostro della Corte Ospitale – spiegano i promotori – diventeranno spazi da attraversare e abitare liberamente, assecondando i propri desideri e concedendosi il tempo di un incontro, di uno sguardo quieto, di una pausa accanto a sconosciuti o persone care. Si potrà cambiare stanza in qualsiasi momento, partecipando alle attività in corso o semplicemente osservandole". Il chiostro ospiterà un bar sempre attivo e ci saranno libri a disposizione accanto alle sdraio. Il programma prevederà "letture postprandiali per appisolarsi ascoltando parole amate, esperimenti performativi cui si può assistere oppure, sulla scorta di alcune semplici indicazioni, partecipare, installazioni, brevi performance in corso di creazione e una sorpresa finale custodita nella busta d’ingresso".

A conclusione dell’iniziativa, ci sarà inoltre, per chi lo vorrà, una cena accompagnata dalla playlist Balera. La cena è a pagamento con prenotazione obbligatoria scrivendo a biglietteria@corteospitale.org.

Matteo Barca