Porte aperte all’Immergas

Pieno successo per il "porte aperte" organizzato da Immergas, a Lentigione di Brescello, per i sessant’anni di vita dell’azienda. Oltre cento visitatori (alcuni arrivati anche da lontano) hanno fatto raggiungere il "tutto esaurito" per i posti a disposizione per le visite guidate nelle aree dello stabilimento, accompagnati da Ettore Bergamaschi, direttore marketing operativo e comunicazione di Immergas. I partecipanti hanno potuto esplorare il museo aziendale e i reparti produttivi, immergendosi nella storia e nell’innovazione che caratterizzano l’azienda leader nel settore della climatizzazione e del riscaldamento, con l’impegno verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. La giornata si è rivelata un’occasione preziosa per condividere la visione e i valori che hanno guidato Immergas nei suoi 60 anni di storia.