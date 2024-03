Portiere notturno per una masseria-albergo

Portiere/a di notte con esperienza di almeno un anno maturata nella mansione, per servizio di guardia notturna per la sicurezza della struttura, lavori di segreteria con risposta alle mail dei clienti ed espletamento di compiti burocratici. Il lavoro è notturno e prevede il sabato e la domenica. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. L’assunzione è prevista da fine marzo a fine ottobre. Si richiede la conoscenza di inglese parlato a livello C1 e di essere automuniti. Scadenza 18/03/2024.