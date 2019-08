Reggio Emilia, 27 agosto 2019 - Cartellino rosso per aver fatto i suoi bisogni in campo. Espulsione incredibile domenica per il portiere della Vianese, Gabriele Campanini, esperto estremo difensore di 30 anni, cacciato dall’arbitro Saglietti di Modena che l’ha visto portarsi dietro il palo dell’illuminazione per un bisogno impellente, durante una sosta della sfida di Coppa Emilia tra Montecavolo e Vianese (vittoria per 2 a 1 per il Montecavolo).

«È successo dopo venti minuti, sia noi della Vianese sia il Montecavolo abbiamo chiesto un time out per il grande caldo. E durante la sosta il nostro portiere ha pensato di andare a fare la pipì dietro un palo dell’illuminazione. Alla ripresa del gioco l’arbitro lo ha espulso», spiega Luca Filieri, ds della Vianese.

Ma come ha reagito Campanini?

«È rimasto allibito. Del resto se andiamo a vedere una partita di calcio, nelle nostre categorie abbiamo visto spesso dei giocatori farla dietro la panchina - prosegue il ds -. L’arbitro non ha dato grandi spiegazioni, gli ha solo detto che era espulso secondo regolamento».

Ma voi conoscevate questa regola?

«No, l’abbiamo imparata domenica».

Come avete reagito?

«Subito ci siamo fatti anche una risata, non era mai capitato a nessuno una cosa del genere. Poi il portiere lo abbiamo sgridato. Gli abbiamo detto: ho la fai prima della partita, o la fai dopo...».

Ma Campanini era comunque fuori dal campo.

«È andato dietro il palo dell’impianto di illuminazione. Ci vanno tanti giocatori a farla lì. Adesso abbiamo imparato una cosa nuova, che il regolamento dice che non si può fare all’interno del terreno di gioco e il palo dell’illuminazione è dentro l’impianto. Certo l’arbitro avrebbe anche potuto chiudere un occhio».



Questa pipì vi è costata l’espulsione e una partita da giocare in dieci.

«Eravamo sotto di un gol quando Campanini è stato espulso. Però eravamo riusciti a rimettere la partita in equilibrio, giocando meglio nel secondo tempo. Però alla fine loro hanno raddoppiati, per noi giocare 70 minuti con un grande caldo e un uomo in meno, nella prima partita di Coppa Emilia dopo una settimana di preparazione».

Una partita quasi tutta in salita per voi, per una regola che non si era forse mai vista applicare con tanto rigore.

«Di episodi del genere ne abbiamo visti tanti, con giocatori che durante una paura facevano i loro bisogni. Ma è la prima volta che vediamo un arbitro cacciarne uno».