"Porto in scena un tenero confronto tra nonna e nipote"

Una nonna e un nipote, Vera e Leo. Due generazioni che si confrontano e insieme scoprono la sottile linea che marca la differenza tra crescere e invecchiare. "4000 miglia", della drammaturga statunitense Amy Herzog, diretto da Angela Ruozzi è in scena stasera e domani (con inizio alle 20,30) all’Ariosto, nella stagione di prosa dei Teatri.

Lo spettacolo è una produzione del centro teatrale reggiano MaMiMò, insieme a Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro nazionale.

Come è anche reggiana Angela Ruozzi, che firma la regia. Regista, attrice e formatrice, Angela Ruozzi ha studiato alla Scuola di Teatro École Philippe Gaulier di Parigi. Dal 2004 lavora con il Centro Teatrale MaMiMò, di cui cura la direzione artistica insieme a Marco Maccieri.

Al centro del suo lavoro c’è la ricerca di un teatro interdisciplinare, di sintesi tra differenti linguaggi, con una spiccata vocazione pedagogica che approfondisce contenuti d’attualità per riflettere sul contemporaneo.

Angela, di cosa parla lo spettacolo?

"Racconta di una temporanea convivenza tra Vera e Leo. Nel cuore della notte Leo, ventunenne, si presenta alla porta dell’appartamento del West Village dove vive la sua esuberante nonna Vera. Lei è una comunista novantunenne che vive sola. Lui un hippie contemporaneo, appena rientrato da un giro in bicicletta attraverso il paese. Seppure nella forma della commedia e nella delicatezza di una scrittura ironica e tenera, la storia ha tutto il peso specifico di un romanzo di formazione".

Perché ha scelto di proporre un testo della drammaturga americana Amy Herzog, poco conosciuta in Italia e di cui non esiste alcuna traduzione?

"Adesso, di ’400 miglia’ la traduzione c’è, perché di fatto ci ho pensato io (sorride, ndr). Ho scelto questo testo perché racconta i conflitti della contemporaneità, lo scontro tra la una società ideologica e una post-ideologica, dove comunque è forte il tema ambientale. Poi perché la tenerezza tra i due protagonisti mi sembrava un aspetto che valesse la pena di portare sul palcoscenico, dove non sempre trovano spazio i sentimenti positivi".

Sono protagonisti dello spettacolo l’attrice Lucia Zotti – nota al grande pubblico per essere la mamma di Imma Tataranni - che è nonna Vera e Alessio Zirulia, Leo. Poi ci sono le due giovani donne che gravitano attorno a Leo: Lorena Nacchia, l’ ex fidanzata e Annabella Lu, la ragazza di cui si invaghisce. Come li ha scelti?

"Mi sono occupata personalmente del casting, perché cercavo interpreti che avessero la stessa età dei personaggi. Ed è stata una ricerca complessa. Oltre che una sfida e un onore dirigere un gruppo così eterogeneo per età e formazione. Desideravo uno stile recitativo estremamente naturalistico, che potesse far sentire lo spettatore ‘in mezzo’ alle dinamiche relazionali dei personaggi; e, al tempo stesso, volevo far emergere con grande forza i conflitti di situazione ed esistenziali che animano ciascuno di loro".

Lei ha una lunga esperienza di teatro ragazzi. Le è stata utile nell’affrontare i testi di prosa rivolti ad un pubblico adulto?

"Tantissimo, perché il teatro ragazzi mi ha insegnato a pensare per immagini, che a loro volta si possono trasformare in emozioni che prendono forma nel testo che si rappresenta".

Info: www.iteatri.re.it