Residenti terrorizzati: “Ci hanno spaccato il portone a sassate. È una vendetta”

Reggio Emilia, 27 settembre 2025 – Brutta sorpresa per gli inquilini di un condominio di viale IV Novembre. Al loro risveglio, infatti, i residenti al civico 2 hanno trovato la porta d’ingresso del condominio sfondata a sassate. Tra i vetri in frantumi infatti è stato ritrovato anche lo stesso sasso utilizzato per distruggere la porta. Secondo i residenti si tratterebbe di una vendetta da parte degli spacciatori, avvenuta in quello che una volta era per loro uno spazio vitale, utile a nascondere la droga, oltre che per dormire. Esasperati da questa e da altre situazioni piuttosto disagianti, a inizio anno gli inquilini erano riusciti, dopo una lunga battaglia con il Comune, a installare (a loro spese) una recinzione che impedisse ai pusher di entrare nello stabile.

Un intervento che non ha però allontanato questi soggetti, che continuano a frequentare la zona, senza nessuna conseguenza: “La situazione peggiora sempre di più e nessuno interviene – lamenta una delle inquiline – mi chiedo da quando sia consentito il bivacco”.

Un paio di giorni prima invece erano state prese di mira le grate dell’edificio, che sono state ritrovate completamente divelte. A poche ore di distanza, verso le 13 di venerdì, nella stessa via, ma nei pressi del civico 6 si è verificato un altro episodio di violenza.

Alcuni uomini, forse legati allo spaccio, hanno infatti dato il via una rissa. Secondo quanto segnalato dai presenti, la discussione poi sfociata in violenza è andata avanti per circa una mezz’ora, fino all’intervento di due volanti della polizia. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, che ha dovuto prestare soccorso a uno degli uomini coinvolti nella rissa, rimasto ferito al volto.

L’episodio è avvenuto mentre era in corso un pop up urbano dal titolo ’Cosa significa prendersi cura di uno spazio’, dove erano presenti due architette impegnate a discutere con i residenti di possibili interventi da svolgere nel viale.