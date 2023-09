Posa delle casette, ditta estranea a Correggio: il caso fa discutere

Continua a far discutere la ’campina’ di via Imbreto a Correggio, che sta sviluppandosi abusivamente su un terreno a destinazione esclusivamente agricola. Da segnalare l’estraneità a ogni illecito della azienda incaricata dai proprietari del terreno a eseguire la posa dei moduli abitativi sul terreno. Gli operatori dell’impresa sul posto non hanno trovato nessun elemento che potesse far pensare che il terreno fosse sequestrato. Come conferma anche l’avvocato Marco Benedetti, che assiste l’azienda titolare della gru usata per le operazioni, risulta che i sigilli fossero stati rimossi in precedenza, con l’accesso all’area ricavato da uno spazio alternativo all’ingresso principale, bloccato da tempo dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto emerge, a carico dei proprietari del terreno risultano aumentare le contestazioni, con l’aggiunta del reato di rimozione dei sigilli. Già nei mesi scorsi, dopo le segnalazioni dei residenti, i sopralluoghi e i resoconti di polizia locale e carabinieri avevano portato l’autorità giudiziaria a porre sotto sequestro il terreno, su cui erano già stati effettuati lavori di "urbanizzazione". Era intervenuto anche il Comune, già all’epoca del commissario straordinario, con delle ordinanze che dovevano contribuire a fermare ogni altra opera sul terreno, con tanto di sigilli e cartelli, oltre che con barriere davanti all’ingresso dell’area. Provvedimenti che non risultano essere stati rispettati in modo completo.