Positivo al Clostebol e poi scagionato

Prima di Jannik Sinner è stato assolto per l’assunzione inconsapevole di Clostebol anche un altro tennista italiano, Marco Bortolotti, numero 87 di doppio che ha raccontato la sua storia nei giorni scorsi. Era risultato positivo al Clostebol dopo un controllo in Portogallo, l’ottobre scorso, ed è stato scagionato a febbraio.

"Il periodo più duro è stato quello di gennaio: ho giocato l’ultimo torneo del 2023 in Portogallo in coppia con Andrea Vavassori temendo che ogni partita potesse essere l’ultima e senza parlarne con nessuno, neanche con Andrea". Per lo stress gli è venuto il fuoco di Sant’Antonio.

Bortolotti a differenza di Sinner ("per motivi di privacy") non ha svelato come sia entrato in contatto con la pomata Trifodermin e quindi con il dopante Clostebol, ma si è immedesimato molto con Jannik: "Ora anche per lui il peggio è passato, sperando che la Wada non impugni il caso. Ha gestito al meglio la vicenda, di sicuro siamo tutti totalmente dalla sua parte, anche perché in un caso come questo non si può usare la parola doping. Me lo ha confermato un mio amico biologo: "Se ti dopi con il Clostebol sei un imbecille".