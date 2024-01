"Possiamo assistere i condomini"

Per supportare i proprietari di casa in questa difficile fase, Confedilizia, l’Associazione dei proprietari di casa, mette a disposizione i propri consulenti per assistere i condomini al fine di giungere alla nomina di un nuovo amministratore. "Non è certamente facile per condomini, - afferma l’avvocato Annamaria Terenziani, presidente di Confedilizia - che hanno sempre delegato tutto ad un soggetto esterno, seguire un procedimento così delicato". I condomini possono rivolgersi all’Associazione di via Tavolata 6 a Reggio, che ha anche una delegazione a Scandiano, o contattare la sede al numero 0522 433905.