"Possibile collaborazione tra aeroporto e aviazione israeliana"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’attivista Cosimo Pederzoli. "Genocidio a Gaza: esistono collaborazioni tra l’aeroporto di Reggio e l’aviazione israeliana? Un anno fa la Leonardo spa, industria di armi di proprietà dello Stato italiano, ha venduto e consegnato elicotteri AgustaWestland AW119Kx, noti come ‘KoalaOfer’ all’esercito israeliano. In particolare alla Flight Training School ‘Vihiys Latisah’ dell’Aeronautica militare israeliana, nella base aerea di Hatzerim, deserto del Negev. Questi modelli sono utilizzati per addestrare piloti israeliani nelle operazioni miliari a Gaza. Non a caso a coordinare l’operatività degli AW119 è il generale Bar già responsabile dell’addestramento per l’operazione ‘Swords of Iron’. Tra le aziende che hanno contribuito alla costruzione e collaudo degli elicotteri spicca l’italiana Mecaer Aviation Group. La Mag ha due sedi operative in Italia, una proprio a Reggio Emilia visto che dal 2022 ha acquisito Euroavia presso l’aeroporto cittadino. Euroavia è specializzata in ’interventi manutentivi in Italia e all’Estero per conto di Leonardo Divisione Elicotteri’.

La stessa Divisione che ha prodotto gli elicotteri Ofer – continua la nota di Pederzoli –. La Macaer ha progettato e costruito il ’sistema di carrello di atterraggio’ e delle ’attrezzature per il bilanciamento del rotore dell’elicottero’. A oggi, per l’esercito israeliano, il centro assistenza per la manutenzione degli Ofer più vicino risulta essere l’hangar della Macaer all’aeroporto di Reggio Emilia. Sul sito della Macaer è infatti segnato che a Reggio Emilia si possono effettuare manutenzioni e riparazioni per i modelli Leonardo Spa della famiglia AW119 oltre che per gli Agusta/Bell B/AB206 (anche questi in uso dall’esercito israeliano). E’ lecito domandarsi: ci sono rapporti tra l’azienda italiana che opera in città e l’aviazione israeliana impegnata a commettere genocidio a Gaza? Spero si possa fare chiarezza".

Cosimo Pederzoli Collettivo Save Massager Yatta