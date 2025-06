Possibile, la cultura contro le guerre: "I libri sono la nostra resistenza"

"Lo status quo non è più sostenibile: uniamo chi vuole cambiare questo governo e questo sistema". È il messaggio della prima giornata del Politicamp, la due giorni organizzata da Possibile al Chiostro della Ghiara a Reggio Emilia, che terminerà oggi. "Nella prima giornata – dichiara Francesca Druetti, segretaria nazionale di Possibile – abbiamo parlato di cittadinanza, di giustizia sociale e ambientale, del genocidio in Palestina, di maternità. Abbiamo lanciato una campagna, che caratterizzerà il nostro partito nei prossimi mesi, contro l’oligarchia e lo strapotere dei ricchi. C’è un capitalismo tossico". Nella serata il reading di Giuseppe Civati ’Letture contro la censura’ e l’anteprima del nuovo spettacolo di Giulio Cavalli ’Moussa in paradiso’. "Quando si attaccano i libri, come accade da qualche anno negli Stati Uniti – dichiara Giuseppe Civati – è sempre un pessimo segnale di qualcosa di peggio che, puntualmente, stiamo vedendo succedere. I libri non sono solo una sentinella di libertà, i libri sono resistenza".

Il programma del Politicamp continua stamattina, sempre al Chiostro della Ghiara: alle 10.30 Andrea Giua di ’Ma quale casa?’, il consigliere comunale Alessandro Miglioli e il segretario provinciale di Cgil Sunia Reggio, Carlo Veneroni, si confronteranno sul diritto all’abitare. Alle 11.15 ‘Nuove riforme e nuova precarietà. La ricerca secondo il governo Meloni’, con Paparone, Cavalieri, Mazzon e Silveri.