Post alluvione, accelerata sull’invaso

Comincia ad avere una sua forma ben precisa, la cassa di espansione del Cavo Bondeno, tra San Bernardino e Novellara, una vasca estesa su cinquanta ettari, con arginature, realizzata nella zona delle Riserie. Il progetto consiste nella realizzazione di un invaso ad uso plurimo, accanto al Cavo, che dovrà avere la funzione di cassa di espansione delle piene e accumulo a uso irriguo. Sarà configurata in modo da ottenere una valorizzazione ambientale dell’area. Il volume massimo è di un milione di metri cubi, di cui la metà invasabili nel periodo primaverile ed estivo, per l’accumulo utilizzabile ai fini irrigui. E’ un progetto atteso da almeno trent’anni, finanziato dal Ministero delle infrastrutture, nell’ambito del piano nazionale degli invasi approvato nel 2019. Per l’uso irriguo la cassa consentirà un accumulo di acqua proveniente dal Po a Boretto attraverso l’allacciante Cartoccio e servirà un bacino agricolo di oltre diecimila ettari. La cassa di espansione sarà alimentata da un nuovo manufatto di invaso con paratoie per attenuare le piene sul cavo Bondeno.

Avrà pure una funzione di tipo naturalistico con specchi d’acqua permanenti e vegetazione tipica degli ambienti umidi di pianura. L’invaso allargherà gli ambienti, quasi raddoppiandoli rispetto al passato, contornati da siepi autoctone per fungere da habitat per la fauna. Già in passato in quella stessa zona c’erano specchi d’acqua come oasi per la fauna. La prossima settimana è previsto un sopralluogo con tecnici e autorità pubbliche.

Antonio Lecci