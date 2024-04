Post di Vecchi, scoppia la polemica. A una cittadina: "Siete inadeguati". E Tarquini affonda: "Incommentabile"

In attesa che si parli concretamente dei temi legati a Reggio, la campagna elettorale vive ancora delle polemiche sul 25 aprile e i suoi strascichi. Motivo dell’ultimo litigio una risposta molto piccata del sindaco uscente Luca Vecchi a una cittadina particolarmente critica. E Giovanni Tarquini, candidato del centrodestra, non si fa scappare l’occasione per evidenziare il poco tatto, riportandolo sul suo profilo. I fatti: il 24 Vecchi pubblica un post per rispondere alle parole di Tarquini sulla festa della Liberazione; tra i commenti quello di una cittadina, che col 25 aprile c’entra poco, ma suscita la piccata reazione di Vecchi. "Buon San Marco a tutti noi – scrive la signora – sopravvissuti a questi 10 anni e alla settantina precedente". Subito il sindaco di Reggio va sul diplomatico: "Sopravviverete anche ai prossimi 80, siamo una città libera". Ma quando la signora rincara la dose ("Se i reggiani si sveglieranno Reggio comincerà finalmente a vivere") Vecchi vede rosso: "I reggiani sono molto svegli, non sbagliano. Voialtri invece siete ancora lì che cercate di capire quando inizia la campagna elettorale. Un po’ disorientati, un po’ rassegnati, totalmente inadeguati". Una replica che Tarquini ha stigmatizzato ieri con il citato post su Instagram evidenziando che il verbo di Vecchi "manifesta la vera essenza non solo della persona, ma del sindaco confermando nelle parole quell’atteggiamento conflittuale e divisivo con cui si pone nei confronti dei cittadini, suddividendoli in due categorie: quelli svegli (che votano Pd) e quelli non svegli (che votano altre liste). Parole incommentabili, che non giovano a nessuno specie da chi – prosegue Tarquini – dovrebbe rappresentare tutti i cittadini indistintamente. Chiamato in causa insieme a tutte le altre forze politiche, non ben specificate, che non siano quelle espressamente alleate con il partito di cui il sindaco è espressione, ci tenevo a rassicurare che ’noialtri’, come lui ci definisce, non siamo affatto rassegnati o disorientati. Anzi abbiamo le idee molto chiare su chi siamo e sulle nostre competenze. E dal 10 giugno lo dimostreremo con i fatti".

Molte anche qui le reazioni, tra cui spicca quella della ex deputata leghista reggiana Benedetta Fiorini: "Che vergogna! Inadeguato è stato lui! D’altronde cosa ci si poteva aspettare dal sindaco Vecchi che si è sempre riempito la bocca solo di parole e non ha mai voluto ascoltare i suoi cittadini ed affrontare i problemi! Fare lo struzzo ha portato la nostra città in questo stato comatoso".