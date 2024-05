Post sisma, il futuro dell’Appennino: "Ricostruire i borghi non basta"

Le risorse del programma NextAppennino, destinate al tessuto imprenditoriale delle zone colpite dai sismi 2009 e 2016, hanno finanziato 1.471 progetti, per un totale di 530,5 milioni di euro. Alle Marche sono stati destinati quasi 234 milioni per 564 progetti e nella sola provincia di Ascoli Piceno i progetti finanziati sono stati 280, per 75 milioni. I dati sono stati illustrati ieri dalla struttura commissariale durante il convegno “NextAppennino: prospettive di sviluppo dell’Appennino contemporaneo dopo il sisma”, che si è tenuto ad Ascoli, nella sede di Confindustria.

La struttura, guidata dal commissario Guido Castelli, ha reso noto il dettaglio dei finanziamenti destinati alla provincia di Ascoli attraverso le diverse sub-misure del programma. "La ricostruzione materiale di borghi e frazioni – commenta Castelli – da sola non è sufficiente a garantire un futuro a territori che soffrono da lungo tempo a un fenomeno di spopolamento che, già prima del sisma, aveva già indebolito fortemente quei luoghi. Proprio per rispondere alla necessità di sostenere il tessuto economico e sociale, alla Struttura commissariale è stato affidato anche il compito di provvedere all’azione di riparazione, che può contare su uno strumento di grande importanza: NextAppennino".

Le risorse del programma sono destinate a sostenere investimenti sul territorio per progetti relativi a molti settori: servizi di accoglienza turistica, attività ricettive e sportive, culturali, per l’innovazione, la transizione economica, ecologica e digitale. Per Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche, "bisogna far tornare i giovani nelle comunità, per far tornare la forza propulsiva delle comunità". Simone Ferraioli, presidente di Confindustria di Ascoli, aggiunge: "C’è un momento di fermento nelle aree dell’Appennino per l’acquisto delle case da parte degli stranieri. Dobbiamo incentivare la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare".

Martino Pancari