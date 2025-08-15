Postamat di Busana: "Servizio incompleto"

L’Ufficio postale di Busana in comune di Ventasso, è stato completamente rifatto secondo il progetto Polis in occasione del trasferimeno nell’ex sede dismessa dell’Unicredit però a distanza di tre mesi, ha ancora una funzione ridotta, soprattutto il Postamat che funziona solo negli orari d’ufficio. Il Postamat è stato installato nel breve corridoio che separa la porta esterna d’ingresso che dà sulla strada alla porta interna di accesso all’ufficio postale. In pratica si rivela l’inutilità del Postamat in quanto nelle ore d’ufficio le stesse operazioni vengono svolte dall’impiegata, servirebbe invece alla festa, di notte in ogni momento.

Da Busana Claudio Bucci, personaggio politico di lungo corso, ex Direttore Inas-Cisl oggi in pensione, volontario del pensionato Cisl, fa osservare l’incompletezza del servizio Poste. "Dopo alcuni mesi che Poste Italiane hanno installato il Postamat nell’ ufficio di Busana (ci avviamo verso i 90 giorni), – afferma Bucci - l’opportunità resta praticamente inutilizzabile al di fuori delle ore d’ufficio.

Il motivo è semplice, come ci ha riferito l stessa l’impiegata delle Poste: deve venire un tecnico a togliere l’allarme nella porta del pre-ingresso, ossia quella che dà sulla strada. Piccoli segnali di una poca considerazione cui sono sottoposte le aree interne del nostro Paese, anche dagli Enti pubblici che dovrebbero porre sullo stesso piano grandi centri e piccoli borghi.

È un periodo che in montagna ci sono molti turisti (della seconda casa) e il Postamat in qualsiasi ora potrebbe essere un servizio in più. L’altra sera c’era una festa in paese con molti giovani e diversi hanno chiesto se potevano prelevare al Postamat, naturalmente la risposta è stata negativa".

Non tarda ad arrivare la replica dell’azienda: "Poste Italiane informa che la questione è oggetto di approfondimento. Sono in corso le verifiche necessarie per poter fornire un riscontro su quanto dichiarato", scrive la società in una nota.

s.b.