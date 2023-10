Poste chiuse al pubblico per restyling degli uffici. Riaprono a fine novembre

L’Ufficio postale di Bagnolo è tra quelli inseriti in Polis, il progetto del governo nazionale per favorire la coesione economica, sociale e territoriale, dotando le sedi di nuovi spazi e di dotazioni tecnologiche per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. Per consentire un profondo intervento interno, l’ufficio di Bagnolo è stato chiuso nei giorni scorsi. La riapertura al pubblico è prevista per fine novembre, ovviamente salvo imprevisti tecnici sempre in agguato. Durante la chiusura gli utenti del territorio di Bagnolo possono utilizzare l’ufficio "Reggio Emilia 3", dove è possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto di risparmio e altri simili servizi). A disposizione dei cittadini resta pure il vicino ufficio postale di Massenzatico, che è attivo in via Beethoven 63, aperto nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 08,20 alle 12,45. L’ufficio postale bagnolese dovrebbe riaprire il 28 novembre.