Poste chiuse, c’è il bus-navetta

Istituito il bus-navetta per raggiungere l’Ufficio postale di Cavriago, in via Spato 2. Quello di Montecchio resterà chiuso al pubblico fino al 3 settembre per lavori di adeguamento che porteranno nuovi servizi (ad esempio di anagrafe). Il personale è stato trasferito a Cavriago, dove è possibile ritirare pacchi e corrispondenza, ma anche effettuare operazioni su conto e libretto.

Per consentire a chi non ha mezzi propri di raggiungere dl’ufficio di Cavriago, il Comune con l’Auser ha organizzato una navetta in partenza da piazza della Repubblica tutti i venerdì mattina alle ore 8. Occorre prenotare il trasporto fornendo le proprie generalità al personale dell’accoglienza del Municipio, tutti giorni dalle 8,30 alle 12,30.

Le poste di Cavriago sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35, sabato dalle 8,20 alle ore 12,35; è presente lo sportello Atm. Stessi orari per gli uffici di Bibbiano (via Venturi 100) e Sant’llario (via Podgora 1).