Poste chiuse fino a settembre: il Comune cerca soluzioni ma scoppiano le polemiche

Ufficio postale chiuso da domani fino a settembre, il Comune prende contatti con l’Auser per aiutare chi ha difficoltà a recarsi alle Poste di Cavriago. Intanto si accendono le polemiche anche negli altri paesi della Val d’Enza dove le code negli uffici già ora creano disagi a non finire e dove si riverseranno per un mese e mezzo tutti i montecchiesi che necessitano di servizi postali. Il sindaco Fausto Torelli spiega come il poco preavviso dato alla popolazione non sia colpa dell’amministrazione comunale: "I lavori riguardano il progetto Polis, finanziato dal Pnrr, centrato sulla digitalizzazione degli uffici postali per erogare servizi nuovi che adesso sono in capo ad altri soggetti come l’Anagrafe comunale o l’Inps. Il nuovo ufficio deve essere dotato di strutture fisiche e murarie, i cui lavori di realizzazione non consentono l’accesso degli utenti. Montecchio sarà uno dei comuni pilota del progetto, che riguarda paesi con meno di 15mila abitanti". Torelli (foto) poi entra nel merito: "Siamo stati informati del progetto tramite una call venerdì 7 luglio. Ma non ci era stata comunicata la data di inizio lavori, che è stata notificata tramite Pec la mattina di giovedì 13. Ne abbiamo dato immediata notizia per evitare che i cittadini lo sapessero come presa d’atto diretta quando si fossero recati lunedì all’ufficio postale trovandolo chiuso. Tutte le funzioni oggi svolte a Montecchio passano a Cavriago; per i normali servizi di posta va bene un qualsiasi altro ufficio". Il sindaco sottolinea che per aiutare le fasce più deboli a raggiungere Cavriago "fin da venerdì abbiamo avviato contatti, soprattuto con Auser. Chiunque abbia problemi ci segnali nomi, casi, momenti in cui sarebbe necessario spostarsi". Probabilmente sarà istituita una navetta. Antonio Margini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia, commenta: "Assurdo che si annunci la chiusura dell’ufficio senza aver messo in campo nessuna alternativa. Chiediamo un servizio gratuito bus-navetta negli orari di apertura degli uffici postali nei comuni limitrofi cercando di attenuare i disagi e i disservizi che colpiranno soprattutto le persone più fragili. Montecchio è una ‘Eterna Incompiuta’: tangenziale sud inattuabile; tangenziale nord in forse; il palasport probabilmente non sarà più tale; strade ridotte a colabrodo; centro storico abbandonato a se stesso, automediche a Traversetolo, pronto soccorso che chiude alle 20 ed ora la chiusura dell’ufficio postale".

Francesca Chilloni