Poste chiuse per lavori. Da giovedì sarà attivo l’ufficio ’sostitutivo’

Partono oggi i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Carpineti secondo il progetto Polis – Casa dei Servizi Digitali, al fine di trasformarlo in Sportello Unico digitale di prossimità. L’Ufficio postale di Carpineti è il secondo dell’Appennino, dopo quello di Villa Minozzo, ad essere aggiornato sulla base delle nuove tecnologie dove si potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Durante la chiusura dell’ufficio i cittadini troveranno allestito un Ufficio Postale mobile nelle adiacenze dell’attuale sede, operativo da giovedì 9. Inoltre potranno fruire anche dell’Ufficio Postale di Casina, sito in Piazza Papa Giovanni XXIII 1, aperto tutti i giorni dalle ore 8:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35.

s.b.