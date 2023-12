Poste, la precisazione: "Personale bilanciato ai flussi di operazioni"

"Il personale dell’ufficio postale di Albinea è bilanciato ai flussi di operazioni a sportello". È la risposta di Poste Italiane dopo le lamentele da parte di una cittadina attraverso la lettera dal titolo ‘La fila infinita alle Poste e il disagio degli anziani’ pubblicata nell’edizione di ieri in cui è stato segnalato un disservizio nell’ufficio postale di Albinea centro. Ieri, dopo le proteste riferite dal nostro giornale, è arrivata la replica di Poste. "È tuttavia possibile – dicono da Poste in una nota – che in determinate giornate e in concomitanza di operazioni particolarmente complesse i tempi di attesa nella sala al pubblico, generalmente in linea con gli standard aziendali, possano prolungarsi". Poste Italiane inoltre ha ricordato che la sede di via XXV Aprile dispone "di un Atm Postamat h24 sette giorni su sette che consente di effettuare numerose operazioni come il prelievo di contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale".

m. b.