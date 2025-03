Poste, l’ufficio riapre al pubblico

L’ufficio postale di Rubiera ha riaperto al pubblico. I lavori di ammodernamento della sede di via Giuseppe Verdi permettono di accogliere tutti i principali servizi, tra cui anche quello della richiesta e rinnovo passaporti. Infatti, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati nel comune di Rubiera potranno presentare la documentazione per il passaporto. Non solo nuovi servizi, ma anche nuovi e moderni spazi. L’ufficio ha cambiato il suo abituale layout prestando attenzione al miglioramento del confort ambientale attraverso la realizzazione di due sportelli relazionali ribassati, due ampie sale consulenza, interni più luminosi.