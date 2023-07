Poste in stazione a Reggio Emilia cercano chi parli cinese: l’ufficio più multietnico

Reggio Emilia, 8 luglio 2023 – Un ufficio postale plurilinguistico, in uno dei quartieri più multietnici di tutta la nostra regione. Stiamo parlando del punto che si affaccia su piazzale Marconi, proprio a fianco della stazione storica. E così, proprio per queste esigenze, Poste Italiane ha avviato la ricerca a Reggio Emilia di candidati da inserire nella rete di Uffici Postali Multietnici come operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua cinese.

Qui in piazzale Marconi gli operatori parlano lingue diverse, l’inglese, francese, arabo, spagnolo, ucraino e cinese per rispondere alle esigenze di una clientela multilingue.

Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

È possibile inviare la propria candidatura (entro domenica 16 luglio) tramite la questa pagina web alla voce “posizioni aperte”. Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale con votazione minima pari a 70/100 o 42/60 e un’ottima conoscenza della lingua cinese. Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta. Si offre un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time e la possibilità di entrare a far parte della grande famiglia di Poste Italiane, fatta di oltre 120 mila persone.

In tutto lo Stivale attualmente ci sono 29 Uffici Postali Multilingue, 4 in Emilia-Romagna di cui uno a Reggio Emilia città.

Si tratta di uffici che Poste ha aperto nelle principali città italiane per accogliere un pubblico fatto prevalentemente di cittadini stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese. Ai quali vanno poi aggiunti i turisti e gli studenti stranieri richiamati dall’università. In questi Uffici c’è la possibilità di avere riferimenti soprattutto per i servizi essenziali come: i documenti per essere in regola con le leggi italiane e poter quindi lavorare o studiare, gli strumenti per ricevere o inviare denaro all’estero, i telefoni e la connessione internet, un conto corrente per lo stipendio, strumenti per mettere in sicurezza i risparmi o per accedere ai servizi on line.

Da dati del 2021, circa il 13% della popolazione residente a Reggio Emilia è rappresentata da persone straniere e la comunità maggiormente presente è quella proveniente dal Marocco ma anche dalla Cina. Questi dati evidenziano come sia opportuno e necessario offrire a queste persone la possibilità di accedere a tutti i servizi anche nella loro lingua per favorire una maggiore inclusione sociale.

Nell’ufficio di Piazzale Marconi a Reggio Emilia, questa inclusione avviene tutti i giorni grazie al lavoro di operatori multilingue che aiutano le persone che ancora non parlano bene l’Italiano ad usufruire di tutti i servizi necessari.

Tra questi anche Nadia e Oleksandra, due giovanissime operatrici di sportello di Poste Italiane, anch’esse selezionate per essere inserite negli uffici multilingue: Nadia, nata in Italia e origini marocchine, parla arabo, francese e inglese e da un anno e mezzo fa parte di Poste Italiane; Oleksandra, origini ucraine, oltre alla lingua madre, parla anche inglese, spagnolo e russo. Ha studiato prima a Napoli per poi completare il percorso universitario in Emilia con una laurea in Economia Aziendale e Master in trasporti della logistica e da appena tre mesi in Azienda.

Entrambe hanno aderito ad una ricerca personale come quella attiva oggi sul portale di Poste Italiane aderendo così alla ricerca di operatori di sportello multilingue.