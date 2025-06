Poste, uffici senza climatizzatore. Un’impiegata ha un mancamento

Di recente è stato riaperto il rinnovato ufficio postale a Guastalla, dopo una profonda riqualificazione. Peccato però che non sia attiva la climatizzazione, che ha funzionato una giornata per poi bloccarsi.

Anche ieri – lo abbiamo verificato direttamente – la situazione nell’ufficio era disagevole: non solo per gli utenti in attesa di essere serviti, quasi tutti a sventolare fogli e documenti per creare un minimo di refrigerio, ma soprattutto per il personale allo sportello, costretto a restare nel turno in un ambiente troppo caldo, che arriva anche a 32-33 gradi, favoriti dal sole che batte per ore contro le vetrate esterne affacciate su piazza della Repubblica. Una impiegata ieri mattina ha avuto anche un lieve mancamento: è stato necessario l’intervento di alcuni utenti, facendo aria con dei fogli, per darle un minimo di sollievo.

"Gli impianti di raffreddamento – interviene Francesco Arcuri, del sindacato Confsalcom – in alcuni uffici risultano fuori uso o malfunzionanti. Anche alla sede di Guastalla si sta lavorando in ambienti soffocanti e non idonei a tutelare la salute".