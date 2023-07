Posti di blocco, uno ubriaco fradicio e nove con droghe

Un conducente è stato sorpreso dai carabinieri a guidare dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: patente ritirata. Nove conducenti sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione della patente e dei documenti di espatrio. Questo è il bilancio dei serrati controlli stradali eseguiti l’altra notte nel comprensorio ceramico. In tutto i carabinieri hanno controllato 147 persone e 118 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle strade di maggior traffico. Nove conducenti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivamente 27 grammi di hashish, 1 di marjuana, 8 di crack, 1 di cocaina e 1 di eroina): trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i quattro verranno segnalati alla Prefettura reggiana.