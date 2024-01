Postino urtato da un’auto in manovra. Ferito e portato in ospedale

Un postino è rimasto ferito ieri a Ventoso in via Fratelli Bassi. Il 42enne, impegnato nel servizio per le Poste a bordo di uno scooter, è stato urtato da un’auto in manovra. È quindi caduto a terra ed è stato attivato il 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica. E’ stato portato al Santa Maria Nuova per gli accertamenti e le terapie del caso. Fortunatamente era cosciente e le sue condizioni non sono gravi. È intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi.