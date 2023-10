Posto libero al centralino di officina e concessionaria

Officina meccanica riparazione e vendita automezzi, ricerca impiegatoa add. al centralino, contatto con il pubblico, fatturazione attivapassiva. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Gradita esperienza ma non indispensabile. Titolo di studio: diploma di ragioneria eo tecnico commerciale (indispensabile). Utilizzo pc. Pat. B automunitoa. Luogo di lavoro: Novellara (non raggiungibile con mezzi pubblici). Contratto: Apprendistato eo t. determinato. Orario di lavoro: 8:30 - 12:30 14:30 - 18:30 - Scadenza 27102023