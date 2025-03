Posto per funzionario comunale: "Bando non pubblicato sul sito"

Polemiche a Poviglio per una mancata tempestiva pubblicazione sui canali informativi del Comune della selezione pubblica per un posto da funzionario per l’Ufficio tecnico, che scade il 13 marzo. I consiglieri di "Uniti per Poviglio" segnalano questa situazione, che "viola obblighi di legge".

"Con pec regolarmente protocollata dal Comune – dicono i consiglieri di opposizione – abbiamo invitato a rimediare alla svista. Ma solo dopo alcuni giorni, proprio in seguito alla nostra segnalazione, il Comune ha pubblicato l’avviso di selezione nella homepage del sito internet istituzionale e nella sezione dell’Amministrazione trasparente. Ma nulla invece ci risulta essere stato inserito nella pagina Facebook del Comune.

Come gruppo di opposizione continueremo a vigilare affinché sia garantito ai cittadini il diritto alla trasparenza. E chiediamo all’amministrazione comunale di sottoporre all’esame del consiglio una proposta di regolamento per definire in modo chiaro e trasparente modalità di gestione e contenuti del sito e dei canali social dell’ente, precisando ruoli, compiti e responsabilità".