Potatura dei tigli, ecco come cambia il transito in via Roma

Potatura dei tigli in via Roma, da oggi all’8 marzo si svolgerà la potatura di contenimento e la rimonda del secco dei tigli di Via Campofiori, a opera della ditta di arboricoltura Crisoperla s.a.s. di Fontani Andrea di Reggio. Fino a venerdì, per consentire lo svolgimento dei lavori si renderà necessaria la chiusura della viabilità a tratte alterne su via Roma. Per consentire l’ingresso e l’uscita ai soli residenti, i lavori si svolgeranno dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Non sarà possibile passare a piedi o in bici nelle aree cantierate per ragioni di sicurezza. Saranno presenti quattro piattaforme mobili elevabili per i lavori in quota che non potranno essere spostate se non in caso di urgenze (ambulanze e forze dell’ordine). Lo scopo della potatura dei tigli di via Roma è l’asportazione del secco e la riforma della chioma che in alcune parti della via lambisce le abitazioni. La potatura è sempre una pratica invasiva e, se svolta senza le dovute competenze, può provocare molti danni alla salute delle piante, alla stabilità delle stesse e di conseguenza creare situazioni, in particolar modo in ambiente urbano, di pericolo per la sicurezza delle persone.