Potatura estiva per venti tigli, via Campofiori chiusa per lavori

E’ tempo di potature straordinarie in via Campofiori, la via del centro del paese dove 20 tigli ombreggiano e profumano il passaggio di chi si dirige verso la piazza. Da domani, giovedì 13, fino al 15 luglio la via resterà chiusa alla circolazione dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 per pedoni, bici e auto.

Due piattaforme mobili elevabili per i lavori in quota saranno posizionate lungo la strada per consentire quella che dai tecnici viene definita una potatura estiva, che si esegue dopo la completa fogliazione primaverile quando la pianta si trova in piena vegetazione. I vantaggi di questa potatura sono diversi, soprattutto per questo tipo di piante.

Rossella Zangelmi, agronomo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cavriago che sta seguendo i lavori, spiega che questo tipo di intervento, a parità di legno asportato, rispetto alla potatura invernale, riduce la risposta vegetativa delle piante, facilitando il contenimento della chioma e garantendo minori riscoppi di vegetazione.

Inoltre intervenire in questo momento dell’anno consente di verificare la stabilità e rettificare l’ingombro della chioma nel periodo dell’anno in cui è massima la sollecitazione dovuta al peso del fogliame nei punti critici della struttura dell’albero.

"La potatura estiva è una tecnica innovativa per le piante ornamentali, che mettiamo in campo dopo attenta valutazione degli obiettivi in funzione e nel rispetto del contesto e delle alberature di pregio su cui si va a lavorare", commenta l’assessore all’ambiente Luca Brami.