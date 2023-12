Potature e indagini in corso sul patrimonio verde pubblico

Sono in corso in questi giorni lavori di potatura sul patrimonio verde pubblico a Guastalla. Tra i vari interventi, risultano avviati pure lavori di potature sui quasi trenta platani di via Ville, a San Martino di Guastalla, dove nel recente passato si sono verificati cedimenti, con gravi rischi per la sicurezza di cittadini e residenti. Nell’agosto del 2021 ci fu anche la caduta di una grossa pianta, in seguito a un forte temporale: un cedimento che solo per un puro caso non aveva provocato conseguenze alle persone, lasciando però segni evidenti su una casa in fase di ristrutturazione. In via Ville ci sono alberi alti quasi 30 metri di circa 80-90 anni, nati e cresciuti in un contesto rurale, ma che ora risultano essere compromessi dalle urbanizzazioni che si sono succedute nel tempo.

Inoltre, considerando il susseguirsi di eventi climatici improvvisi ed estremi, il Comune ha deciso di stanziare risorse per approfondite indagini sugli altri alberi del viale: nel corso del 2022 il Servizio Gestione Verde di Mantova Ambiente ha svolto una valutazione fitosanitaria e di stabilità.

Un maggiore impegno sulla manutenzione del verde pubblico a Guastalla si è manifestato dopo la caduta di una grossa pianta in via Sacco e Vanzetti, finendo su un’auto in transito, con la conducente che si era salvata "per miracolo".