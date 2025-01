Potature: modifiche alla viabilità

È stata emessa un’ordinanza di modifica temporanea della circolazione per lavori di potatura di alberi in alcune vie del comune di Casalgrande. In particolare le zone interessate dai lavori sono via San Lorenzo, via Reverberi, via Canalazzo, via Gramsci e Piazza Allende. I lavori, iniziati ieri, proseguiranno fino al 7 di febbraio dalle 8 della mattina fino alle 17 e comunque fino alla fine dei lavori. Dal Comune di Casalgrande spiegano che le modifiche alla circolazione riguarderanno principalmente il restringimento della carreggiata e la disposizione di sensi unici alternati regolamentato a vista con l’ausilio di movieri e il divieto di sosta. Il Comune ha quindi emesso il provvedimento per regolamentare provvisoriamente il transito a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose per consentire l’esecuzione degli interventi.