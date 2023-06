Potenziamento del personale di vigilanza in ospedali, la risposta dei sindacati

L’annuncio di un potenziamento del personale di vigilanza in ospedali e, in particolare, nei pronto soccorso, risulta essere una prima risposta alle richieste che arrivano ormai da tempo dai sindacati di categoria. "Occorre pensare a interventi concreti – dice Gennaro Ferrara della Funzione pubblica della Cisl, anche a nome dei colleghi di altri sindacati – perché da mesi proprio i sindacati pongono ai vertici dell’Azienda Usl il problema delle aggressioni. Oggi parliamo di un gesto che ha messo a repentaglio l’incolumità degli operatori, quando invece l’ospedale dovrebbe essere un luogo sicuro. Questa è la più grave da tanti mesi a questa parte. Ma le aggressioni per chi lavora nell’Azienda Usl sono continue".

Aggiunge il sindacato Sgb, il Sindacato generale di base: "Il problema delle aggressioni violente ai danni del personale della sanità è noto da tempo. Eppure continua ad essere sottostimato. Serve una maggiore consapevolezza. È urgente e non più rinviabile l’adozione di piani, linee di indirizzo, provvedimenti e azioni volte a prevenire e a ridurre drasticamente, o a eliminare del tutto, il rischio di aggressioni fisiche e verbali contro il personale della sanità. Invitiamo tutti gli operatori a segnalare e a denunciare anche il più piccolo episodio di violenza o aggressione fisica e verbale. Siamo pronti a offrire loro la disponibilità e qualsiasi supporto, anche legale, affinché siano tutelati dignità personale, sicurezza, incolumità fisica e salute".

a. le.