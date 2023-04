"Potenziamo la videosorveglianza" Attivati pure gli educatori di strada

Più telecamere sui binari e in zona stazione, ma anche la messa in campo degli educatori di strada. È la task force sulla sicurezza in zona stazione e in centro storico pianificata dal comitato provinciale per l’ordine pubblico convocato ieri mattina dopo l’escalation di violenza nell’ultimo mese attorno a piazzale Marconi. "La situazione della sicurezza nei pressi della stazione storica va affrontata con un approccio integrato – spiega Salvatore Angieri, viceprefetto vicario in sede vacante dopo l’addio di Iolanda Rolli – che veda, accanto all’intervento delle forze di polizia e della polizia locale, l’impegno dei principali stakeholder della zona, a partire da Rete ferroviaria italiana e Ferrovie Emilia Romagna".

Al tavolo vi erano, oltre al sindaco, Luca Vecchi, i vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del servizio igiene pubblica dell’Ausl e i rappresentanti della direzione aziendale di Rfi, Trenitalia e Fer. In apertura, il vicequestore vicario Gianpaolo Patruno, ha sottolineato che, rispetto allo

stesso periodo del 2022, dall’inizio dell’anno in corso si è registrato un miglioramento della situazione dell’ordine pubblico in zona stazione: "sono infatti diminuite le denunce presentate dai cittadini (sette nel 2022 a fronte delle cinque di quest’anno), mentre è aumentato il numero degli arresti (da uno a tre) e delle notizie di reato (da tredici a diciotto), a testimonianza di una maggiore presenza ed efficacia delle forze di polizia. A tal proposito si è concordato di replicare lo schema di controlli implementato nei mesi scorsi per via Roma, visto anche il recente apprezzamento dei residenti verso l’operato delle forze dell’ordine. Quello schema prevede un’attività di vigilanza straordinaria di tutte le forze di polizia, compresa la polizia locale, volta sia all’identificazione delle persone che al controllo amministrativo dei pubblici esercizi della zona, anche col supporto del servizio di igiene pubblica dell’Ausl.

Ma la vera novità, illustrata nella nota stampa della Prefettura, riguarada il fatto che "il Comune metterà in campo gli educatori di strada, sulla scia della positiva esperienza sperimentata sui giovani in altri quartieri. Il sindaco, inoltre, ha manifestato l’intensione di rinnovare i divieti di vendita delle bevande nella zona, ed ha dato la più ampia disponibilità a potenziare l’illuminazione pubblica della zona della stazione". Infine, è stato chiesto alla Polfer e a Rfi e Fer di intensificare la vigilanza e di valutare la possibilità di incrementare la videosorveglianza anche nei pressi dei binari.