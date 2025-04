"Potenziare le telecamere"

Sul tema sicurezza prendono nuovamente posizione il coordinatore cittadino di Forza Italia, Luca Vezzani, e la sua vice Mariarosaria Tedesco. "Non possiamo rimanere in silenzio davanti ai dati allarmanti presentati dal Questore Maggese, che confermano quanto da tempo denunciamo: la nostra città sta vivendo una vera e propria emergenza sicurezza, mentre l’amministrazione comunale rimane colpevolmente immobile – l’affondo dei due forzisti –. I numeri parlano chiaro e sono impietosi: i furti sono aumentati del 34%, le rapine del 35%, i furti in abitazione del 6% e le estorsioni del 15%. Particolarmente preoccupante è l’incremento del 37% dei reati violenti contro la persona. Si tratta di un’escalation che non può essere ignorata e che colpisce duramente la qualità della vita dei reggiani".

"Ma ciò che appare ancora più grave – continua la nota – è l’assoluta inerzia dell’amministrazione comunale. Come può l’amministrazione comunale rimanere inerte davanti a dati così allarmanti che certificano un deterioramento tangibile della sicurezza urbana? Forza Italia richiede con forza: un potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle aree più colpite dai reati predatori; un incremento del numero degli agenti di polizia locale; interventi di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai giovani. È tempo che il Comune si assuma le proprie responsabilità e agisca con determinazione per riportare sicurezza in città".