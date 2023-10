Potrebbe finire come Paul Anka...

(Segue dalla prima) Diciamo che con Adidas non andò benissimo. La sua carriera che le ha fruttato un furgone di Grammy testimonia la sua importanza e la sua influenza musicale. Certo, cercare di unire i puntini dei suoi lavori è complicato. Ha fatto e scritto letteralmente di tutto. Cose impegnate. Battaglie civili. Ciarpame. Incitazioni fuoriluogo. Poesia. C’è chi dice che soffre di un disturbo bipolare. A vederla girare per Venezia, più che altro, i reggiani hanno commentato con quel che si dice agli amici un po’ strani: “l’è fora com’un còp”. Io ci tenevo solo a spiegarle dove si trova. Dove lei andrà a tenere questo evento planetario è il Campovolo, che non è semplicemente il posto dove atterrerà e ripartirà col suo jet. E non è una località. Deve sapere che per costruire l’Arena è stato necessario far brillare alcune bombe risalenti alla seconda guerra mondiale che erano state lì, accovacciate, fin da quando Hitler qua ci comandava, a mezzo di Salò. Deve sapere che a pochi passi da lì nove operai delle Reggiane sono stati uccisi a mitragliate perché volevano manifestare per la pace, nel 1943. Lì sulla pista, Giglio Mazzi rubò da un aereo una mitragliatrice per entrare nella Resistenza. Se gira per la città, troverà le pietre d’inciampo davanti alle case da cui gli ebrei sono stati presi per essere uccisi. Quindi, se lei ha letto il Mein Kampf e ne è rimasto affascinato sappia che qui quella roba è stata annegata nel sangue. Noi che il nazifascismo lo abbiamo provato, crediamo nell’assoluta necessità della libertà di espressione. E, contemporaneamente, rivendichiamo il sacrosanto diritto di dirgli ciò che pensiamo. Anche, e soprattutto, se è una star. Un po’ come fece quello spettatore - narrano Zucchero e Iva Zanicchi - a un concerto di Paul Anka: la star non arrivava e lui, andandosene, concluse che “pol anca ander a cagher”.