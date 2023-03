"Potrebbero andare in fumo cento miliardi"

"L’Europa ragiona come se l’Italia fosse la Germania, dove le proprietà immobiliari sono concentrate nelle mani di poche, grandi società che possono affrontare spese significative. In Italia la proprietà immobiliare è parcellizzata". L’avvocato Annamaria Terenziani (foto), presidente di Confedilizia, boccia la direttiva europea sulla cosiddetta ’casa green’ che impone costosi ammodernamenti anche per poter vendere o affittare. "Si calcola che questa direttiva oggi porterebbe a un deprezzamento del 2% del nostro patrimonio immobiliare, pari a cento miliardi. Bene ha fatto il nostro governo a esprimere una netta contrarietà in sede europea. La speranza è che si possa avviare una negoziazione". Cosa fare da subito? "Proroga e stabilizzazione degli incentivi fiscali. E meno burocrazia. l’Agenzia delle Entrate cui rivolgiamo tante domande per avere chiarimenti, ora ci farà pagare anche queste richieste di spiegazioni".