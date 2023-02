"Potrei fare ricorso contro il bando da primario"

di Daniele Petrone

"Se c’è chi ha subito un torto, quello sono io. Ricorso? Dico solo che ci sono 60 giorni di tempo...". Potrebbe rivolgersi al tribunale il dottor Sandro Zonta, secondo classificato nel discusso concorso per il ruolo di dirigente di chirurgia oncologica al Core di Reggio. Ha ottenuto 89,3 punti contro i 93,3 del vincitore, ossìa il medico campano Massimiliano Fabozzi. E contro gli 80,4 di Alessandro Giunta, chirurgo reggiano che per quasi due anni è stato facente funzione del reparto e sul quale tutti riponevano grandi speranze. Tanto da sollevare una protesta pubblica di colleghi, ex primari nonché politici locali e persino deputati (con tanto di interrogazione parlamentare depositata da Gianluca Vinci di Fd’I). Come a dire "era lui il designato, doveva vincere lui...", in barba a un bando pubblico attorno al quale l’Ausl ha fatto quadrato: "Ci sono delle regole e vanno rispettate", puntualizzando che "tutto si è svolto regolarmente secondo le procedure".

Una bufera che ha portato alle dimissioni di Giunta da reggente, fino a chiedere il trasferimento altrove. Zonta però vuole vederci chiaro: "Io qualche dubbio ce l’ho sinceramente – dice al Carlino – Basta guardare i curricula (che contavano per il 30% nella gara, ndr). Con tutto il rispetto, il candidato vincitore ha un ’H Index‘ rispetto alle pubblicazioni scientifiche di 9, che è molto basso, contro i 16 miei. Ho pubblicato su Lancet Oncology e sul Journal Clinical Oncology che sono riviste scientifiche al top, a livello mondiale. Lui (Fabozzi, ndr) ha 3mila procedure chirurgiche dal 2000 al 2022, ma il concorso prendeva in esame solo gli ultimi dieci anni, quindi ne ha fatti circa 1.300. Io ne vanto settemila dimostrate come primo operatore".

Zonta si sentiva il profilo più adatto a ricoprire il ruolo al Core: "Provengo da Pavia, ospedale universitario Ircss, quindi ben conosco la mission di ricerca richiesta anche a Reggio. Inoltre sono il direttore di una sede provinciale all’ospedale di Verbania dove abbiamo oltre 60 posti letto, Dea, Rianimazione, Day Surgery con oltre 2.500 interventi l’anno. All’ospedale di Pagani (dal quale proviene Fabozzi, ndr), con tutto il rispetto, mi risulta ci siano poche unità operative, con una radiologia che non ha neppure una Tac, dieci posti letto in chirurgia oncologica e uno in Day Surgery". Infine conclude amaro: "Si è fatto un gran campanilismo attorno a questa vicenda e capisco il sostegno locale a Giunta, un ottimo professionista, ma con un profilo non così eccelso. Capisco la sua delusione, ma in

un concorso bisognerebbe acclarare il merito".