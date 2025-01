"Povertà abitativa? Ciò che serve è un piano casa"

"Serve un piano casa per Scandiano e per l’intero comprensorio ceramiche reggiano".

A sostenerlo è il consigliere di minoranza scandianese Giuseppe Pagliani. L’esponente di Forza Italia è favorevole all’iniziativa ‘Fidati di noi’ lanciata dal Comune, per "cercare di convincere qualche proprietario di appartamenti ad affittarlo a condizioni locative calmierate e garantite da Acer, ma è un ‘pannicello caldo’ rispetto al grande progetto che serve mettere in campo. Un vero e proprio piano casa, che noi abbiamo inserito nel programma elettorale, è ciò che serve più che mai il nostro comune e l’intero comprensorio ceramiche". Pagliani chiede di recuperare le aree "già compromesse da precedenti costruzioni ormai dismesse da tempo, coinvolgendo i privati, la Regione e risorse delle amministrazioni per dare vita a costruzioni in edilizia agevolata che permetta a famiglie, giovani coppie, tante persone singole di poter avere alloggi di nuova costruzione a disposizione".

m.b.