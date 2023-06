Povertà e disuguaglianze La Caritas presenta il suo rapporto

Domattina alle 10 alla sala d’Aragona, nella Rocca Estense di San Martino in Rio, è prevista la presentazione del report "Nessuno si salva da solo", elaborato dalla Caritas della diocesi di Reggio-Guastalla, che evidenzia i numeri e la realtà sulle povertà e le disuguaglianze. I dati, che fanno riferimento alle due annualità 2021 e 2022, mostrano che la povertà delle famiglie continua ad aumentare e che i nuovi nuclei familiari che scivolano in povertà, e quelle che già vi si trovano, faticano ad uscirne nonostante il sostegno esterno che a loro viene garantito. Il rapporto mette in luce, fra gli altri dati, che oltre il 53% delle persone interessate dal problema risultano già conosciute e che questo indica una cronicizzazione delle situazioni di povertà. Inoltre, aumenta la multi-problematicità passando da tre bisogni a persona rilevati nel 2020 a oltre quattro registrati nel 2022. All’incontro di domani parteciperanno il direttore della Caritas reggiana, Andrea Gollini, il direttore generale dell’Azienda Usl, Cristina Marchesi, e in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, il consigliere regionale Andrea Costa, ex sindaco di Luzzara. La conferenza sarà aperta dal vicesindaco di San Martino in Rio, Luisa Ferrari, con le conclusioni affidate all’assessore ai servizi sociali e alla sanità Matteo Panari.

Un momento di riflessione sul sistema degli aiuti pubblici e sulla sanità, aperto a cittadini e operatori interessati.