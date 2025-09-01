Cassiera denunciata per gli scontrini "scontati" a mamma e papà: il trucco della merce nascosta nel carrello

Poviglio (Reggio Emilia), 1 settembre 2025 - Una intensa attività di indagine dei carabinieri della caserma di Poviglio ha portato alla denuncia di una donna di 26 anni, cassiera in un supermercato, la quale insieme ai genitori, di 64 e 53 anni, avrebbe cercato di rubare merce dall’esercizio commerciale.

L'intera famiglia è infatti accusata di aver orchestrato un furto, dove la figlia, addetta alla cassa, annullava prodotti dallo scontrino, mentre i genitori, durante una normale spesa, avrebbero pagato solo una parte della merce, nascondendo il resto nel carrello.

La caserma di Poviglio

La refurtiva, composta da circa 80 articoli alimentari per un valore totale di circa 150 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato.

Per tentato furto aggravato in concorso i carabinieri di Poviglio hanno denunciato la cassiera e i suoi genitori.

L’indagine è partita dal sospetto del responsabile del negozio verso alcuni comportamenti della cassiera.

Secondo le indagini, la 26enne avrebbe stornato parte della spesa, facendo risultare un incasso di nemmeno venti euro a fronte di beni del valore di 150 euro.

Un addetto alla vigilanza, controllando gli scontrini, ha avuto conferma dell’anomalia. Genitori e figlia sono stati denunciati.