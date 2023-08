Poviglio, donna ferita nello schianto tra auto e furgone

Poviglio (Reggio Emilia), 30 agosto 2023 - Disagi al traffico, nel tardo pomeriggio di oggi, per un incidente accaduto all’incrocio tra via Parma e via Argine Mola, tra Poviglio e la frazione di San Sisto. Per cause al vaglio della polizia locale, si sono scontrati un furgone e un’auto. Quest’ultima, una Ford, si è poi ribaltata nel fossato laterale, con la donna al volante, una signora sessantenne di origine straniera, che è rimasta bloccata nell’abitacolo. Ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario a estrarla della vettura, per poi affidarla al personale medico dell’elisoccorso, inviato sul posto dal 118 insieme all’ambulanza della Croce azzurra locale. Dopo le prime cure, la donna è stata portata in ospedale a Parma con traumi piuttosto seri, ma non appare in pericolo di vita. Nessun particolare problema fisico, invece, per il conducente del furgone. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge. Il traffico è rimasto rallentato, regolato a senso unico alternato, fino al completamento dei soccorsi e dei rilievi di legge.