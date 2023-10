Papà muore a 45 anni stroncato dalla malattia

Poviglio (Reggio Emilia), 22 ottobre 2023 - Cordoglio a Poviglio, ma anche a Reggio, per la scomparsa di Andrea Pessina, 45 anni, vinto da una lunga malattia. La fibrosi polmonare, che combatteva da oltre un decennio. Abitava a Fodico di Poviglio ma era conosciuto anche a Reggio per aver gestito per qualche tempo la gelateria Pinguino di via Adua, in città. Aveva lavorato anche alla ditta Rainbow.

Lascia la madre Mariuccia, le figlia Natalia e Noemi, che vivono in Spagna, la sorella Elisa. I funerali domani alle 14,30 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per la chiesa parrocchiale di Poviglio, prima del trasferimento del feretro per la cremazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dai familiari al personale dell’Ematologia e Pneumologia del Santa Maria Nuova, ai volontari della Croce azzurra, agli altri medici che hanno avuto in cura Andrea. Eventuali offerte alla Croce azzurra locale.