Gommista rapinato e ferito nella sua abitazione

Poviglio (Reggio Emilia), 3 maggio 2025 - I carabinieri di Poviglio stanno indagando su una rapina avvenuta nei giorni scorsi, nel fine settimana del 25 Aprile, nell’abitazione di Paolo Carnevali, titolare di una officina di gommista in via Dante Alighieri, in paese. Ad agire sarebbero stati in quattro, probabilmente giovani, con il volto coperto da passamontagna e con calzari ai piedi. Avevano accento straniero.

Sono entrati dalla porta del garage, sorprendendo il padrone di casa che si stava appisolando sul divano. In casa anche una sua amica, la quale si è ferita lievemente nel tentativo di chiudersi in una camera per evitare il contatto con i rapinatori. Anche il padrone di casa è rimasto ferito, quando, nel tentativo di reagire, è stato gettato sul pavimento.

Cadendo ha battuto il volto e si è scheggiato un dente. E’ stato poi medicato in ospedale. Per lui nulla di grave, pur se resta lo choc per quanto accaduto. Ha già ripreso l’attività in officina, ma di parlare di questa vicenda ha ben poca voglia.

I malviventi hanno arraffato denaro e oggetti preziosi che erano in casa, per un bottino di diverse migliaia di euro, per poi fuggire via. I banditi hanno fatto riferimento a una pistola durante il blitz, ma le vittime hanno dichiarato di non aver visto armi. Sono in corso le indagini per risalire agli autori della rapina.